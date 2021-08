Coppa Italia, diramato il tabellone definitivo | Le date ufficiali

Diramato il tabellone ufficiale della prossima edizione della Coppa Italia, stabilite le date ufficiali del torneo

E’ stato elaborato e diramato dalla Lega Calcio il tabellone definitivo della prossima edizione della Coppa Italia. I 32esimi di finale si giocheranno tra venerdì 13 e lunedì 16 agosto. Da quest’anno tutte le gare saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset.

Coppa Italia. I 32esimi di finale

Venerdì 13 agosto

17.45 – Pordenone-Spezia – (A)

18.00 – Genoa-vincente Perugia-Sudtirol (8 agosto) (B)

20.45 – Udinese-Ascoli (C)

21.00 – Fiorentina-Cosenza (D)

Sabato 14 agosto

17.45 – Benevento-SPAL (E)

18.00 – Cittadella-Monza (F)

20.45 – Hellas Verona-vincente Como-Catanzaro (7 agosto) (G)

21.00 – Cagliari-Pisa (H)

Domenica 15 agosto

17.45 – Empoli-LR Vicenza (I)

18.00 – Parma-Lecce (J)

20.45 – Venezia-Frosinone (K)

21.00 – Torino-Cremonese (L)

Lunedì 16 agosto

17.45 – Crotone-Brescia (M)

18.00 – Bologna vincente Ternana-Avellino (8 agosto) (N)

20.45 – Salernitana-Reggina (O)

21.00 – Sampdoria-vincente Padova/Alessandria (P)

Coppa Italia. I 16esimi di finale

Martedì 15 dicembre 2021

P vs L (1)

H vs F (2)

D vs E (3)

K vs N (4)

B vs O (5)

C vs M (6)

A vs J (7)

I vs G (8)

Coppa Italia. Gli ottavi di finale

Andata mercoledì 12 gennaio 2022, ritorno mercoledì 19 gennaio 2022 (entrano in gioco le teste di serie: Juventus, Inter, Milan, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma, Sassuolo).

Parte sinistra del tabellone

Juventus vs 1

Sassuolo vs 2

–

3 vs Napoli

4 vs Atalanta

Parte destra del tabellone

Milan vs 5

Lazio vs 6

–

7 vs Roma

8 vs Inter

Coppa Italia. Quarti di finale, semifinali e finale

Le vincenti di queste partite daranno vita alle sfide successive. I quarti di finale (gara secca), si giocheranno il 9 febbraio 2022. Seguiranno le semifinali, andata e ritorno, il 2 marzo 2022 e il 20 aprile 2022. La finale secca, infine, è in programma l’11 maggio 2022.