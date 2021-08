Fabio Parisi è intervenuto alla CMIT TV: da Lukaku-Chelsea a Locatelli-Juventus, passando per Koopmeiners corteggiato da Atalanta e Roma

Fabio Parisi è intervenuto alla CMIT TV facendo il punto su diverse trattative di mercato. Si parte con Locatelli-Juventus: “Che la Juve abbia bisogno di aggiungere qualità al centrocampo è normale ed è altrettanto normale che Locatelli possa essere il calciatore giusto. Poi parliamo di un giocatore del Sassuolo che può accettare un’offerta da un euro e rifiutarne una da cento milioni. Tutto sta nelle decisioni di Carnevali. Se dovesse esserci una possibilità bene, altrimenti credo che la Juventus troverà altre opportunità. Di giocatori bravi non ce ne sono tanti, chi li ha se li vuole tenere o cedere alle proprie condizioni. Bisognerà vedere quanto la Juventus è disposta ad aspettare e quali sono le alternative. La tempistica sarà importante: credo che siano ancora alle schermaglie e questa settimana possa essere decisiva”.

KOOPMEINERS – “Un altro Strootman per Mourinho? Se Kevin Strootman non si fosse fatto male, la Roma sarebbe andata molto vicina a vincere il campionato. Se vogliamo stare sul mercato olandese, Koopmeiners ha quelle caratteristiche. Non so se ha la personalità, quella leadership innata di Strootman. Kevin ha fatto il capitano in tutte le squadre in cui giocò prima della Roma. Ci sono anche altri giocatori, forse non pronti come Koopmeiners. A me piace molto Gravenberch dell’Ajax, ma non credo che Raiola sia dell’idea di spostarlo ora e soprattutto in Italia. Su Koopmeiners in Italia le offerte più concrete sono di Atalanta e Roma, poi ci sono società estere. Bisogna vedere cosa ne pensa l’AZ e cosa ne pensa lo stesso calciatore: se pensa che sia l’anno giusto per andarsene o se vuole fare un altro anno in Olanda”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Parisi alla CMIT TV: “Scudetto, occhio all’Atalanta”

SCUDETTO – “A Bergamo sono convinti che questo possa essere l’anno buono. Conoscendo la caparbietà della famiglia Percassi e la determinazione di Gasperini, credo che l’Atalanta possa fare un campionato di grande vertice. Le altre sono lì”.

LUKAKU-CHELSEA – “Lukaku ha pubblicamente dichiarato di voler restare all’Inter e quindi dovrà essere lui a dire di aver cambiato idea. Credo che resterà all’Inter perché è una persona seria”.

GRIMALDO – “Bisognerà vedere disponibilità economiche in Italia e richieste Benfica: non vedo un trasferimento così scontato in Serie A