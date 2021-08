Beffa di calciomercato per Juventus e Milan, è fatta per il colpaccio Samardzic dell’Udinese; i dettagli

Seguito in passato da Juventus e Milan, Lazar Samardzic è a un passo dall’Udinese. I firulani, riporta infatti ‘Sky Sport’, avrebbero chiuso l’operazione col Lipsia dal costo complessivo di 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Già domani il trequartista classe 2002 è atteso in Italia per sostenere le visite mediche di rito e firmare un contratto per le prossime cinque stagioni.

Per l’Udinese si tratta dunque di un acquisto molto importante in prospettiva. Oltre a Milan e Juve, del resto, Samardzic piaceva molto anche al Barcellona. Nonostante il tentativo del Lipsia di trattenerlo e mandarlo a giocare in prestito, infine, lo stesso giocatore avrebbe chiesto fortemente la cessione in Italia.