L’arrivo in Italia di Ramadani servirà per avere il punto su Pjanic, in uscita dal Barcellona. Il bosniaco è pronto a ridursi l’ingaggio per far ritorno alla Juventus

Il Barcellona e Fali Ramadani stanno lavorando all’addio di Miralem Pjanic. Non è più un segreto, che la volontà del centrocampista bosniaco sia quella di lasciare il blaugrana dopo una stagione davvero complicata. L’arrivo in Italia dell’agente potrebbe accelerare la trattativa per il suo ritorno alla Juventus. ‘Mundo Deportivo’, conferma, infatti, che è previsto un incontro con Cherubini per discutere del centrocampista, che si augura di tornare a vestire il bianconero.

E’ la Juventus, infatti, la sua prima scelta. Come vi abbiamo raccontato, il calciatore è stato offerto anche a Beppe Marotta per la sua Inter ma nei pensieri del bosniaco c’è, al momento, solo il bianconero. E’ chiaro, però, che la priorità della Juventus, è un’altra, Manuel Locatelli. E’ l’italiano il nome in cima alla lista per rafforzare il centrocampo. Per Pjanic, invece, bisognerà attendere, anche perché serve che qualcuno gli faccia spazio e il calciatore con le valigie in mano resta Ramsey, che potrebbe far ritorno in Premier League.