Calciomercato Milan, retroscena Ibrahimovic: voleva un’altra squadra!

Calciomercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa su Ibrahimovic: lo svedese poteva dire addio nuovamente ai rossoneri.

Il Milan, dopo un lungo inseguimento, ha coronato il sogno Giroud e messo a posto l’attacco. Il francese sarà un’ottima alternativa a Ibrahimovic e non è escluso che i due possano, in alcuni momenti, giocare insieme, per una coppia offensiva di classe ed esperienza con pochi eguali. Emerge tuttavia un retroscena piuttosto particolare sullo svedese, che avrebbe infatti potuto dire nuovamente addio ai rossoneri al termine della stagione scorsa.

Milan, Ibrahimovic voleva il Psg

Secondo ‘Le Parisien’, infatti, prima del rinnovo di contratto con il Milan avvenuto in primavera, Ibra e Raiola hanno valutato la possibilità di ritornare al Psg. L’agente dell’attaccante ha sondato il terreno con Leonardo, con cui i rapporti sono ottimi. Tuttavia, la trattativa non è poi decollata: il dirigente brasiliano ha spiegato di non essere interessato allo svedese. Così, Ibra ha poi virato sull’accordo di prolungamento del contratto con il Milan.