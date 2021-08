Calciomercato Milan, rendez vous con il Real Madrid | Isco e non solo

Calciomercato Milan, l’amichevole con il Real Madrid è l’occasione per discutere con gli spagnoli di un altro giocatore oltre a Isco.

Appuntamento di gran lusso per il Milan, domenica a Klagenfurt in Austria, in amichevole contro il Real Madrid. Una gara che servirà a Pioli e ai rossoneri per oliare meccanismi e per valutare la propria competitività di fronte a un avversario di livello assoluto, a pochi giorni ormai dall’inizio del campionato. Ma l’incontro con i ‘Blancos’ sarà utilissimo anche in chiave di mercato, per rinfrescare un asse che negli ultimi tempi è già stato proficuo per la società milanista.

Come anticipato da Calciomercato.it, il Real Madrid ha aperto alla cessione di Isco. Anche il giocatore gradirebbe il trasferimento, l’intesa si potrebbe trovare per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Si parlerà anche di Odriozola, profilo molto interessante per i rossoneri sulla destra, con il Manchester United che per ora non apre invece al ritorno di Dalot. Maldini e Massara portano avanti il discorso, come spiegato da ‘Tuttosport’. In Austria, potrebbero cambiare molti destini in vista dell’avvio della stagione.