Calciomercato Milan, affare Ceballos | Ancelotti lo libera

Il Milan potrebbe piazzare il colpo sulla trequarti, ma non si tratta di Isco e James Rodriguez: i dettagli

Il Milan è alla ricerca di un nuovo colpo per sostituire Hakan Calhanoglu, trequartista andato via a parametro zero all’Inter. Vivissime le piste che portano ai Galacticos James Rodriguez e Isco, ma non solo. C’è un altro giocatore in procinto di andar via dal Real Madrid, a maggior ragione dopo il ritorno di Carlo Ancelotti. Si tratta di Dani Ceballos, tornato in prestito dall’Arsenal e che, a quanto pare, non rientra nei piani dei Blancos per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lukaku | Effetto domino: arriva Abraham!

Milan, il Real Madrid vuole cedere Ceballos

Secondo quanto riferito da ‘ABC‘, il Real Madrid ha messo alla porta Ceballos, poiché non rientra nei piani di Ancelotti. La richiesta del club di Florentino Perez si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Il suo costo, dunque, sarebbe molto alto per il Milan. Lo spagnolo piace a Paolo Maldini da qualche anno, anche prima che approdasse all’Arsenal. E in rossonero troverebbe anche altri spagnoli come Brahim Diaz e Theo Hernandez.