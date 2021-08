Lazio in partenza per il ritiro di Marienfeld: c’è Correa | Ecco chi resta a Formello

La Lazio sta per partire per la seconda parte del ritiro in Germania: Correa con la squadra, in due rimangono a Formello.

La Lazio prosegue la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Dopo la prima parte di ritiro svolta ad Auronzo di Cadore, provincia di Belluno, la squadra è partita questa mattina alla volta di Marienfeld, Germania. Partenza da Fiumicino alle ore 10:00 per Dortmund, poi spostamento in pullman per raggiungere l’antico eremo della cittadina tedesca, oggi trasformato in albergo. Un ritiro blindato, a porte chiuse, lontano da tifosi e giornalisti per plasmare la creatura biancoceleste.

La Lazio rimarrà a Marienfeld dal 2 al 7 di agosto. Due le amichevoli in programma: la prima mercoledì 4 contro il Meppen, la seconda sabato 7 contro il Twente. Con la squadra è partito anche Joaquin Correa, al centro di diverse voci di mercato, ma al momento parte integrante del progetto tecnico di Sarri. Sono rimasti invece a Formello Durmisi e Fares: i due giocatori non hanno convinto ad Auronzo e si alleneranno nella capitale con i compagni ‘fuori rosa’ ed ancora in cerca di sistemazione.

Valerio Cassetta e Marco Barbaliscia