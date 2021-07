La Lazio di Maurizio Sarri sembra ancora stentare e anche i problemi extra-campo non sono mancati: spunta uno scenario clamoroso

Nella girandola di cambi in panchina registrata in questa Serie A sono tanti gli accoppiamenti suggestivi e potenzialmente ‘esplosivi’. A partire dal ritorno di Allegri alla Juventus, quello di José Mourinho alla Roma, Spalletti al Napoli, lo stesso Italiano alla Fiorentina che desta molta curiosità. E ovviamente l’arrivo del ‘Comandante’ Maurizio Sarri alla Lazio. È passato più di un mese e mezzo dall’approdo del tecnico di Figline a Formello, il ritiro ad Auronzo si è concluso con l’1-1 scialbo contro il Padova che ha evidenziato come la Lazio abbia ancora più di qualche problema ad assimilare le idee di Sarri. Certo, siamo agli inizi e si tratta di un’amichevole, quindi ogni giudizio è assolutamente precoce.

Lazio, Sarri: esonero o dimissioni prima dell’inizio del campionato: spunta la quota

Però diciamo che l’ex Chelsea e Napoli sta già facendo i conti con qualche grana. A partire da un calciomercato non proprio esaltante e veloce, considerando che manca ancora il vero colpo in attacco, forse il più importante. Poi gli equilibri difensivi con Lazzari nel nuovo ruolo sembrano ancora lontani. Sono arrivati Felipe Anderson e Hysaj, un giovanissimo come Romero. La Lazio è ancora un cantiere aperto. A questo aggiungiamo la questione Luis Alberto, che almeno sulla carta sembra rientrata anche se col Padova si è visto un po’ di nervosismo eccessivo, oltre alla spiacevole vicenda degli striscioni dei ‘tifosi’ biancocelesti contro Hysaj.

Tutte situazioni extra-campo che Sarri non ha ai gradito gestire, volendo pensare solo e soltanto al campo e a divertirsi, come già ribadito. Tutti questi elementi hanno portato anche a far sorgere addirittura qualche dubbio sul fatto che sarà effettivamente il ‘Comandante’, come lo chiamano a Roma, a guidare la Lazio all’esordio di campionato nella sua Empoli. Secondo la lavagna di ‘Fantasyteam’, infatti, l’addio di Sarri – per esonero o dimissioni – entro il 21 agosto (il giorno prima dell’inizio del campionato) è quotato addirittura 4,75. Una cifra non altissima, che comunque resta molto meno probabile rispetto al fatto che il tecnico resti al suo posto (1,08). Se dovesse materializzarsi questa ipotesi clamorosa, c’è da credere che Sarri cercherà di tornare subito in pista altrove, visto che la voglia sembra gli sia tornata definitivamente grazie al ritorno – anch se ridotto – dei tifosi.