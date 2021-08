UFFICIALE | Barzagli entra a far parte del Club Italia

Nuova avventura per Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus. Dopo De Rossi, un altro campione del mondo entra a far parte del Club Italia

La FIGC ha definito oggi i quadri tecnici per la stagione 2021/22, confermando sei dei sette allenatori delle squadre giovanili con l’unica novità rappresentata da Massimiliano Favo, che sostituisce sulla panchina dell’Under 15 Patrizia Panico. La novità che ruba l’occhio arriva però da un campione del Mondo del 2006. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, incontro per chiudere. Accordo in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Kaio Jorge in arrivo a Torino | C’è la data

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come ufficializzato da un comunicato della stessa FIGC: “Dopo Daniele De Rossi, un altro Campione del Mondo entra a far parte del Club Italia. E’ l’ex difensore azzurro Andrea Barzagli, che nella prossima stagione sarà assistente tecnico delle Nazionali Giovanili maschili spaziando dall’Under 20 all’Under 15″. Confermato Nicolato per la selezione Under 21, che a maggio aveva prolungato fino all’estate del 2023.