Non arrivano buone notizie per il centrocampista del Cagliari Marko Rog: nuova rottura del legamento crociato anteriore

Stava riassaporando il campo dopo un lungo infortunio, ma il destino ha voluto metterci il suo zampino. Nuovo ko per Marko Rog, centrocampista del Cagliari, che si è fatto male durante l’amichevole contro l’Augsburg. Il responso degli accertamenti cui si è sottoposto il calciatore croato non è certo di quelli positivi: “completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Roma, tegola Villar: infortunio al ginocchio, domani il rientro nella Capitale

In pratica, si specifica nella nota, si tratta dello stesso legamento “impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck lo scorso dicembre”. Per Rog si sospettano tempi di recupero abbastanza lunghi: sono previsti nuovi accertamenti e valutazioni specialistiche nei prossimi giorni, al termine dei quali si conoscerà quale sarà il percorso che Rog intraprenderà per la guarigione e quindi il periodo di tempo in cui dovrà restare fuori.