Roma, tegola Villar: infortunio al ginocchio, domani il rientro nella Capitale

Brutta tegola per Gonzalo Villar: il centrocampista ha riportato un infortunio al ginocchio e farà ritorno a Roma per gli accertamenti

Giornata nera per la Roma a centrocampo, sul mercato e nell’infermeria. Gonzalo Villar ha riportato un infortunio al ginocchio nel ritiro portoghese, durante l’allenamento di ieri. Per il centrocampista spagnolo si tratta di trauma distorsivo al ginocchio sinistro, uno stop pesante che lo costringerà a saltare il resto del precampionato che i giallorossi stanno svolgendo in Algarve. La sua assenza non è ancora stata quantificata, dal momento che si attendono gli esami strumentali a cui Villar si sottoporrebbe nella giornata di domani. Controlli che avverranno a Roma, dal momento che il giocatore classe ’98 proprio domani dovrebbe tornare nella capitale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Roma, infortunio Villar: i possibili tempi di recupero

Di sicuro salterà l’amichevole di domani col Siviglia, quella col Belenenses di mercoledì e quella col Betis del 7 agosto. Si parla addirittura di un possibile stop che potrebbe protrarsi fino a fargli saltare i primi impegni ufficiali come la Conference League e l’esordio in campionato. Ma per questo ogni discorso dovrà essere rimandato all’esito degli esami. Questo mentre per Mourinho sta vedendo sfumare pian piano la trattativa per quello che invece doveva essere il titolare designato per il centrocampo, Granit Xhaka.