Il tecnico ha confermato l’addio alla panchina: il messaggio che ufficializzato la separazione a fine contratto

“Oggi il mio contratto giunge al termine”. Inizia così il messaggio con cui Andrij Shevchenko ufficializza il suo addio all’Ucraina. Il commissario tecnico ha terminato il suo contratto con la Federazione e le strade si separano. Reduce dai quarti di finale ad Euro 2020, l’ex attaccante del Milan ha voluto dedicare un messaggio di saluti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Shevchenko lascia l’Ucraina: il messaggio di addio

“Ho trascorso cinque anni con la Nazionale – le sue parole su Instagram -. Abbiamo fatto un duro lavoro che ha dimostrato come siamo capaci di giocare un calcio moderno. Sono grato al presidente e al comitato esecutivo della federazione per l’opportunità di lavorare con la nazionale ucraina. Sono grato a ogni calciatore, ogni persona che ha aiutato ed è stata coinvolta nella squadra”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Shevchenko ha voluto dire grazie ai tifosi per “il supporto e le critiche” e a chiuso così: “Insieme, siamo riusciti a dimostrare che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo ed esaltante”.