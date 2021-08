Inizia male la stagione di Mauricio Pochettino. Il Psg difficilmente gli concederà altri errori: vincere per i francesi risulta davvero un obbligo

Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Mauricio Pochettino con il Psg. Il club capitolino, privo di diversi titolari, è stato sconfitto a Tel-Aviv, nella Supercoppa di Francia contro il Lille.

Sarà davvero una stagione ricca di impegni per il tecnico ex Tottenham, chiamato a vincere tutto dopo la campagna di rafforzamento faraonica. Pochettino chiaramente sarà sotto esame fin da subito e non potrà più sbagliare. La proprietà del Psg vuole vincere tutto e non si farebbe troppi problemi a cambiare, anche perché i tecnici liberi, in questo momento, non mancano di certo. Antonio Conte e Zinedine Zidane restano in attesa.