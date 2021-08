Calciomercato Juventus e Inter, via dal PSG | Doppio affare

La Juventus e l’Inter sono molto attente sul mercato, dove il PSG è stato fin qui attivissimo: ma ora ha bisogno di cedere

Durante la partita di Supercoppa di Francia tra Lille e PSG, il telecronista di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato di alcuni aspetti economici della situazione del club parigino. Il ds Leonardo, infatti, dovrà impegnarsi molto in questo mese di calciomercato per incassare circa 180 milioni di euro, frutto di un accordo con la Lega Calcio francese. Questo induce il PSG a effettuare delle valutazioni su parecchi calciatori, che diventano delle autentiche occasioni per le big italiane, come Juventus e Inter.

Juventus e Inter, occasioni Paredes e Kurzawa

L’Inter è alla ricerca di un terzino sinistro e potrebbe puntare su Layvin Kurzawa, che ha collezionato poco più di 1800′ nell’ultima stagione. Il francese potrebbe lasciare per circa 15 milioni di euro, con il club nerazzurro che punta sempre sul prestito con diritto di riscatto. Poi c’è la Juventus, che dovrà rifinire l’affare Locatelli, ma se dovesse saltare Pjanic -Allegri vuole un secondo centrocampista- potrebbe ritornare su Leandro Paredes. Fresco vincitore della Copa America, i 30 milioni derivanti dalla sua cessione darebbero una grossa mano al PSG.