Marko Arnautovic è un nuovo calciatore del Bologna: è arrivato l’annuncio ufficiale che chiude una lunga trattativa

Una trattativa lunga, ma alla fine Marko Arnautovic è un calciatore del Bologna. Il club emiliano lo ha ufficializzato quest’oggi con uno stringato comunicato stampa: “Il Bologna Fc 1909 comunica – si legge nella nota diffusa dalla società – di aver acquisito a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Marko Arnautovic”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, intrigo Nandez: nodo contropartite

Calciomercato Bologna, preso Arnautovic: è UFFICIALE

Trentadue anni, ex Inter, ha fatto tremare la Nazionale di Mancini con quel gol in Italia-Austria annullato per un impercettibile fuorigioco. Nella sua carriera ci sono anche le maglie di Werder Brema, Stoke City e West Ham, oltre ovviamente quella dei cinesi dello Shanghai e del Twente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per lui in nerazzurro appena tre presenze però in un anno importante: quello del triplete. Ora nuovamente la Serie A con un altro ex Inter: Sinisa Mihajlovic dal quale si presenta con una dote di quasi cento gol in carriera.