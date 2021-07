Per l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca il futuro potrebbe essere extraeuropeo: le ultime sull’ipotesi MLS

Nuova pista per Paulo Fonseca. L'ex allenatore della Roma è in attesa di un nuovo progetto dopo l'addio ai giallorossi e il mancato approdo sulla panchina del Tottenham. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano che al portoghese è arrivata un'offerta proveniente dalla MLS. E' l'Atlanta ad aver bussato alla porta del tecnico lusitano, prospettandogli la possibilità di prendere il posto di un altro ex Roma, Gabriel Heinze, esonerato lo scorso 18 luglio.

Ricevuta l’offerta, Fonseca la sta ora valutando prima di dare una risposta alla società statunitense. Dopo aver allenato in Portogallo, Ucraina e Italia, il futuro del tecnico potrebbe essere in America, sulla panchina dell’Atlanta.