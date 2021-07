Continua a tener banco il tormentone James Rodriguez. Arrivano novità dal Sudamerica: il colombiano vuole la Champions. Milan in pole ma attenzione anche alla Juve

Non tramonta l’idea James Rodriguez per il Milan. Nei giorni scorsi, in Sudamerica, si è tanto parlato di un possibile approdo del fantasista in rossonero: una trattativa, che secondo quanto racconto soprattutto in Colombia, sembrava in dirittura d’arrivo. In realtà l’affare non ha mai trovato conferme in Italia.

Pipe Sierra, giornalista di WinSportsTv, torna a parlare dell’affare James Rodriguez, sottolineando che il fantasista è pronto a lasciare l’Everton per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Una cifra certamente abbordabile ma il problema resta però legato all’ingaggio, troppo alto: il colombiano è consapevole del fatto che dovrà ridursi lo stipendio per poter favorire un cambio di maglia.

James Rodriguez avrebbe voglia di giocare in Champions League e il Milan resta la squadra più interessata ma attenzione al Porto. Anche la Juventus, così come il Real Madrid, starebbe monitorando la situazione.