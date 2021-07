Giorno di presentazione in casa Milan per Mike Maignan. Il portiere francese ex Lille ha svelato anche un retroscena di calciomercato

Mike Maignan è l’erede di Gigio Donnarumma al Milan. Compito arduo quello del talentuoso francese che nell’ultima stagione ha vinto il campionato col Lille e che ora dovrà fare uno step ulteriore in Italia con la maglia rossonera. Non sarà semplice anche se le capacità sono sicuramente dalla sua parte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Oggi è stata giornata di presentazione ufficiale per Maignan che ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it relativa all’eventuale interessamento di altre squadre italiane: “Altri interessamenti? Si è vero sono stato contattato dalla Roma ma per me la trattativa è partita ed è finita con il Milan”.