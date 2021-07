Il presidente del Santos apre le porte ad una cessione di Kaio Jorge: il brasiliano sempre più vicino alla Juventus

Un duello che potrebbe chiudersi nel fine settimana, con la Juventus che potrebbe avere alla fine la meglio sul Milan. Nel frattempo dal Brasile arrivano segnali d’apertura, con le parole del presidente Rueda. Kaio Jorge e l’Italia potrebbe essere un matrimonio che, alla fine, s’ha da fare. L’attaccante classe 2002 piace da tempo a Juventus e Milan, ma i bianconeri sono in vantaggio.

Intanto il presidente del Santos ha parlato a ‘Estadio 97’: “Non è una cessione che volevamo, ma è dettata da una situazione contrattuale. Non è una cessione pianificata dal club” ha sottolineato il numero uno del club brasiliano. La richiesta del club brasiliano era inizialmente di 5 milioni di euro, ma l’offerta della Juventus è da meno di 2 milioni. Come detto nei giorni scorsi, se i bianconeri dovessero avvicinarsi a 3 milioni, si può chiudere anche nel weekend. I contatti sono continui, come ribadito dallo stesso Rueda: “Stiamo parlando con la Juventus. Siamo praticamente costretti a perdere Kaio: la Juve lo vuole, ma non abbiamo deciso se partirà adesso o a gennaio da free agent”.