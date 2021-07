Calciomercato Inter, Onana vicinissimo al Lione: contatti continui

Per il post Handanovic, l’Inter aveva messo nel mirino Onana dell’Ajax. Adesso, però, il portiere è vicinissimo ad un altro club

A meno di clamorosi colpi di scena, al momento non previsti, non sarà André Onana il futuro portiere dell’Inter. Il 25enne calciatore dell’Ajax è in scadenza di contratto nel giugno prossimo e non rinnoverà, motivo per il quale il club nerazzurro si era interessato in vista della prossima stagione, quando sarebbe potuto arrivare a parametro zero. Ma il camerunense lascerà l’Olanda in questa sessione di mercato, ma no volerà alla volta di Milano. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, queste sono ore caldissime, e non solo dal punto di vista meteorologico, per il futuro di Onana. Il Lione ha offerto ai ‘Lancieri’ 5 milioni di euro per l’estremo difensore, la richiesta è ferma a 7 milioni. Nella giornata di ieri, ci sono stati colloqui fitti tra i club, che proseguiranno anche in questo weekend per cercare di arrivare alla fumata bianca. Con buona pace dell’Inter che, per il post Handanovic, dovrà volgere lo sguardo altrove.