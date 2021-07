Calciomercato Inter, Lautaro Martinez in bilico | C'è l'Arsenal

L’Inter e l’Arsenal stanno trattando per l’arrivo a Milano di Hector Bellerin, ma tra i due club si è parlato anche di Lautaro Martinez

L’Inter potrebbe proseguire con le cessioni dei propri top player dopo quella di Achraf Hakimi al PSG. Il principale indiziato sembra essere Lautaro Martinez, che ha il contratto in scadenza nel 2023 con la trattativa per il rinnovo in fase di stallo. Suning sta attraversando un momento difficile e i club di Premier League, attenti a queste situazioni, lo sanno. Ecco perché si sarebbero fiondati su ‘El Toro‘, desideroso che gli venga riconosciuto anche economicamente l’apporto alla squadra. Una delle squadre più interessate all’argentino è l’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, arriva la smentita su Bellerin

Inter, l’Arsenal vuole Lautaro Martinez

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic‘, nel corso degli incontri per Hector Bellerin, si è parlato anche di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino gradisce la destinazione, e su di lui si è informato anche Paratici per il Tottenham in caso di partenza di Kane. Tuttavia, molto dipenderà dai Gunners e dall’uscita di Alexandre Lacazette. L’Arsenal pare abbia proposto il cartellino dell’attaccante francese all’Inter, che però vorrebbe solo cash per cedere Lautaro.