Calciomercato Juventus, scambio con Griezmann | L’annuncio del presidente!

Le dichiarazioni di Enrique Cerezo in merito ad un possibile scambio Saul Niguez-Griezmann con il Barcellona

Torna a parlare il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo. Il numero uno dei Colchoneros – intervenuto ai microfoni di ‘Tiempo de Juego’ – ha parlato del possibile scambio Saul Niguez-Griezmann con il Barcellona.

Cerezo non esclude del tutto un ritorno alla base dell’attaccante francese, accostato anche alla Juventus: “Non escludiamo nulla – esordisce il presidente -, ma quello che posso dire è che non è una trattativa facile. Aspettiamo notizie, non solo da Griemzann, ma da qualsiasi giocatore, ma vi dico già che è un’operazione difficile”.

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un possibile scambio tra Griezmann e Dybala. Una notizia, questa, nata in Spagna, che però non ha trovato molte conferme in Italia.