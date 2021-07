Lo studio di Deloitte ha evidenziato come la Serie A abbia subito le maggiori perdite per il Covid tra i cinque maggiori campionati europei

L’impatto del Coronavirus sul calcio è stato devastante in termini economici, come si può notare anche dalle difficoltà dei club italiani sul mercato. Secondo la 30a edizione dello studio ‘Annual Review of Football Finance’ di ‘Deloitte’s Sports Business Group’, infatti, il calcio europeo nel suo complesso ha perso oltre 3 miliardi di euro nella stagione 2019/20. Il calcio europeo è passato dai 28,9 miliardi della stagione 2018/19 ai 25,2 miliardi del 2019/20: una contrazione pesante dovuta alla pandemia da Covid-19. Tra i cinque campionati europei più importanti, poi, è la Serie A ad aver subito le maggiori perdite. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Serie A, primo posto in Europa | Perdite da 443 milioni di euro

Il campionato italiano conquista un primato indesiderato: secondo lo studio di ‘Deloitte’, infatti, la Serie A è il campionato europeo che ha subito le maggiori perdite a causa del Covid-19 nella stagione 2019/20. I ricavi aggregati della Serie A sono diminuiti del 18%, facendo registrare quindi una perdita di 443 milioni di euro. Il campionato che ha perso meno soldi nel periodo pandemico è stato la Bundesliga, con ‘soli’ 137 milioni in meno rispetto alla stagione precedente. La Bundes è riuscita anche a superare la Liga come secondo campionato europeo più redditizio. Anche la Ligue 1 ha registrato una grossa perdita, con ricavi in calo del 16%: da evidenziare, in questo caso, il fatto che il campionato francese è stato l’unico campionato ad annullare la stagione per il Covid-19. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Romero, arriva l’all in del Tottenham: trattativa difficile

Per analizzare nel dettaglio i dati relativi al campionato italiano, i ricavi aggregati della Serie A sono passati dai 2,5 miliardi della stagione 2018/19 ai 2,1 miliardi di euro della stagione 2019/20. Un calo del 18% che ha portato ad una perdita di 443 milioni di euro. L’Italia è stato il primo paese in Europa ad essere colpito dalla pandemia di Coronavirus, dovendo interrompere il campionato il 9 marzo del 2020, anche questo ha influito sulle perdite record.