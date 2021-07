Il Tottenham è molto interessato a Romero dell’Atalanta, ma il difensore centrale potrebbe arrivare dalla Roma

Fabio Paratici ha lasciato la Juventus ed è andato al Tottenham, e per il mercato sta pensando anche ai calciatori che militano in Serie A. Non solo Pierluigi Gollini, dall’Atalanta potrebbe arrivare anche Cristian Romero, difensore centrale vittorioso in Copa America con la maglia dell’Argentina in finale con il Brasile. Si è parlato proprio del difensore nel corso di ‘Calciomercato Show‘, trasmissione in onda su CMIT TV, e dell’interesse del Tottenham. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Roma, il Tottenham su Smalling

Enrico Camelio, giornalista, ha parlato ai microfoni di ‘CMIT TV’: “La pista Romero si è raffreddata, a me risulta che c’è un interesse per Smalling”. Il secondo colpo dall’Atalanta, dunque, potrebbe non esserci per il Tottenham. Anzi, per gli Spurs nel mirino ci sarebbe l’ex Manchester United, che nell’ultima stagione ha subito diversi problemi fisici.