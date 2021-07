Juventus, svolta Icardi | “E’ ufficialmente sul mercato”

Il giornalista Momblano ha parlato del Psg, dichiarando che sia Paredes che Icardi sarebbero stati messi ufficialmente sul mercato

Intervenuto a ‘TopCalcio24’, il giornalista Momblano, ha fatto il punto sul calciomercato del Psg. I francesi sono letteralmente scatenati e dopo aver acquistato Donnarumma, Hakimi, Ramos e Wijnaldum sono pronti a dare l’assalto a Pogba: “Il Psg lo sta trattando con il Manchester United, mentre la Juventus no – ammette Momblano -. I francesi sono pronti a soddisfare la richiesta di 60 milioni di euro dei Red Devils, ma vorrebbero inserire una contropartita tecnica nell’affare.

Cessioni importanti – “Ad agosto partirà un altro mercato per il Psg – prosegue Momblano quello per piazzare i giocatori in esubero. So per certo che Paredes e Icardi sono stati messi ufficialmente sul mercato, anche se non ci sono comunicati”.

Proprio questo aspetto interessa molto da vicino le squadre italiane. Non è un segreto infatti che Mauro Icardi e Wanda Nara spingono per far ritorno in Serie A. Ad oggi è impensabile un approdo a Milano, dopo che i rossoneri hanno acquistato Olivier Giroud. Resta viva, invece, la pista Juventus, che potrebbe prendere l’argentino una volta ceduto Cristiano Ronaldo. Sullo sfondo resta la Roma, nonostante l’affare in chiusura per Shomurodov. Un’eventuale partenza di Dzeko aprirebbe le porte a Icardi.