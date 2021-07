Calciomercato Inter, Handanovic non convince | Colpo con minusvalenza

L’Inter potrebbe decidere di investire su un nuovo portiere. I nerazzurri sarebbero pronti a presentare un’offerta per Kepa

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Possibile avventura in Italia per Kepa Arrizabalaga. Il portiere spagnolo, non più una prima scelta nel Chelsea, potrebbe giocare presto in Serie A. Stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’, l’Inter sarebbe interessata ad acquistare il calciatore.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dal Portogallo | Si avvicina l’esterno

La stagione, quella passata, non proprio positiva di Samir Handanovic starebbe spingendo il club milanese a cercare un nuovo estremo difensore. Kepa Arrizabalaga potrebbe dunque essere il nome giusto: Simone Inzaghi – si legge – avrebbe dato il via libera al suo acquisto. L’Inter è così pronta a mettere sul piatto dieci milioni di euro. In caso il Chelsea decidesse di accettare l’offerta nerazzurra metterebbe a bilancio una minusvalenze importante da circa 35 milioni di euro.