Federica Pellegrini, in nottata, ha ottenuto il settimo posto nella finale olimpica dei 200 sl, poi a sorpresa ha annunciato il suo ritiro

Federica Pellegrini chiude con un settimo posto nella finale olimpica dei 200 stile libero la sua fantastica carriera. L’annuncio a sorpresa è arrivato stamane all’alba, quando l’Italia attendeva con ansia il suo risultato a Tokyo 2020. Regina incontrastata per anni di questa categoria, la Divina ha voluto salutare i suoi tifosi con un post sui social: “E’ stato un viaggio incredibile, bellissimo e difficile – ha scritto su Instagram – Sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile! Sono felice veramente felice oggi! Era l’ultimo 200 che volevo, in un’altra finale olimpica!”.

La nuotatrice azzurra ha proseguito: “Ho dato tutta la mia vita a questo sport e da questo sport ho preso tutto quello che volevo e anche di più! Grazie a tutte le persone che mi hanno tifata e sostenuta in questi anni. Grazie alla mia famiglia (il mio cuore pulsante). Grazie al mio staff che non ha mai mollato come me!”.