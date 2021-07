Olimpiadi, decima medaglia per l’Italia | Maria Centracchio è di bronzo

Arriva la decima medaglia per l’Italia ai giochi Olimpici di Tokyo 2020: Maria Centracchio vince il bronzo nel Judo

Prosegue la cavalcata dell’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: questa mattina, ora italiana, è arrivato il bronzo per Maria Centracchio nella categoria 63kg di judo. L’italiana ha battuto l’olandese Juul Franssen, dopo aver perso in semifinale contro la slovena Tina Trstenja. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Per l’Italia quella di Maria Centracchio è la decima medaglia di queste Olimpiadi ed il secondo bronzo nel judo dopo quello di Odette Giuffrida. L’atleta italiana era alla sua prima partecipazioni a dei Giochi Olimpici e questo bronzo rappresenta un grandissimo successo.