Gabigol potrebbe fare ritorno in Europa, il suo arrivo sarebbe una ‘buona notizia’ per il Milan: il possibile intreccio

L’ex Inter Gabigol può fare un ‘regalo’ al Milan di Stefano Pioli. E’ ciò che si legge su ‘elgoldigital.com’, secondo cui Rafa Benitez spinge per l’arrivo all’Everton dell’attaccante brasiliano. Rinato al Flamengo, Gabigol rappresenta l’obiettivo principale del club di Liverpool che ha la necessità però di vendere per arrivare a lui. L’indiziato all’addio è James Rodriguez che, voluto in Premier League da Carlo Ancelotti, non è in cima alle preferenze dell’ex manager di Inter, Napoli e Real Madrid.

Cessione possibile quindi con il Valencia che sarebbe tra le squadre interessate al trequartista colombiano che ha un altro anno di contratto con i 'Toffees'. Proprio per questo un suo addio in prestito non è contemplato: se andrà via, sarà soltanto a titolo definitivo.

Calciomercato Milan, occasione James Rodriguez: lo manda Gabigol

Su James Rodriguez oltre al Valencia c’è da tempo anche il Milan, alla ricerca di un trequartista che possa non far rimpiangere Calhanoglu. Il colombiano potrebbe essere il profilo giusto ma c’è da fare i conti con la concorrenza del Valencia che però è indietro ai rossoneri per l’impossibilità di fare un’offerta concreta all’Everton.