Il termine “Bonucciata” entra nella Treccani e non è un elogio!

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, è entrato direttamente nell’enciclopedia Treccani con il termine “Bonucciata”

Che cos’è una “Bonucciata”? Secondo l’Enciclopedia Treccani, una “Bonucciata” è: “Nelle cronache sportive, errore di gioco, comportamento, dichiarazione pubblica tipici del calciatore Leonardo Bonucci“. Tutto chiaro adesso? Leonardo Bonucci è entrato così in uno dei più famosi vocabolari d’Italia, ma non proprio con un elogio.

Il difensore della Juventus, protagonista in positivo con la maglia della Nazionale italiana ad Euro 2020, si è distinto nelle ultime stagioni anche per qualche uscita fuori posto, sia dentro che fuori dal rettangolo verde, e ciò potrebbe aver portato alla coniazione di un termine di cui sentiremo parlare in futuro, la “Bonucciata”.