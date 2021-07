Al CONI è stato presentato un ricorso da parte del Chievo e non solo: è arrivato l’esito per il futuro del club clivense

Sta facendo molto discutere in Serie B il ricorso del Chievo, dopo la situazione della Salernitana che fino a qualche settimana fa non sapeva se avesse partecipato alla Serie A. Pare sia arriva anche l’esito del ricorso della squadra clivense e non solo: CLICCA QUI PER SAPERE DI PIU’!