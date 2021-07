Calciomercato Milan, Isco lascia il Real | Ci sono anche Juve e Liverpool

Dalla Spagna rivelano come Isco abbia deciso di lasciare il Real Madrid in questa sessione di mercato: Juventus e Milan sullo spagnolo

La squadra che più si è mossa sul mercato in Serie A è stata il Milan, impegnata in riscatti e nuovi acquisti. Certo, i rossoneri hanno anche perso due pezzi da novanta come Calhanoglu e Donnarumma a parametro zero. Il portiere è stato immediatamente sostituito con Mike Maignan, mentre il trequartista turco deve ancora essere rimpiazzato. Dalla Spagna, intanto, arrivano clamorose indiscrezioni riguardo ad un addio illustre in casa Real Madrid. I rossoneri, però, dovranno guardarsi dalla concorrenza della Juventus e di due club di Premier League. Secondo quanto riportato da 'fichajes.net', Isco non continuerà a giocare con il Real Madrid nella prossima stagione e avrebbe già diverse pretendenti. Sull'andaluso, infatti, c'è da tempo il Milan, ma attenzione all'improvviso ritorno di fiamma della Juventus. I rossoneri vogliono sostituire Calhanoglu proprio con Isco, giocatore che sa destreggiarsi con grande maestria tra le linee e legare centrocampo e attacco.



Calciomercato Milan, Isco vuole lasciare il Real | Insidia Juventus

I buoni rapporti esistenti tra la dirigenza meneghina ed il Real, con il quale hanno già confezionato il prestito di Brahim Diaz, potrebbero essere determinanti per la buona riuscita dell'operazione.

La concorrenza a cui deve guardarsi il Milan, però, non è solamente quella della Juventus: Allegri certamente è un grande fan di Isco da molti anni, ma sull’andaluso ci sarebbero anche Liverpool e Everton. Insomma, il destino del fantasista spagnolo sembra essere lontano da Carlo Ancelotti e le pretendenti non mancano: ora, però, capire dove giocherà Isco nella prossima stagione rimane un rebus dalla difficile risoluzione. Juventus e Milan osservano la situazione, pronti a cogliere una possibile occasione di mercato.