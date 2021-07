La Juventus tratta per una cessione: sì del calciatore, si lavora per definire l’operazione in settimana

Arrivi e partenze. La Juventus lavora alla chiusura di Locatelli ma deve anche sistemare alcuni calciatori che non rientrano nel progetto di Massimiliano Allegri. Tra questi c’è anche Marko Pjaca, attaccante croato, di ritorno dal prestito non molto fortunato al Genoa. Il 26enne piace ancora in Serie A e potrebbe trasferirsi senza cambiare città. Sulle sue tracce c’è, infatti, il Torino di Juric.

Secondo quanto riferisce ‘goal.com’, i due club sono in contatto costante per provare a trovare la soluzione giusta per far andare a dama l’operazione. Il calciatore avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento e la trattativa è in una fase calma, tanto che novità potrebbero esserci a breve. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Pjaca verso il Torino: sì del calciatore

Juventus e Torino continuano quindi a parlare e l’intenzione è provare a chiudere l’operazione in settimana. Pjaca potrebbe quindi dire addio ai bianconeri, restando però a Torino e vestendo granata: occorre trovare ancora l’accordo sulla formula, mentre il 26enne ha già detto sì.