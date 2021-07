Chiesa incedibile per la Juventus ma dall’Inghilterra rilanciano la pista Liverpool con quattro nomi che potrebbero tentare i bianconeri

Incedibile. Se c’è ancora una calciatore per il quale può essere utilizzata questa parola in Serie A, quello – almeno quest’anno – è Federico Chiesa. Alla sua prima stagione alla Juventus, l’ex Fiorentina ha fatto quel salto di qualità che tutti si attendevano, confermando le sue qualità anche ad Euro 2020 con la maglia dell’Italia. Suo il gol vittoria contro l’Austria, ancora suo il gol che ha aperto la semifinale contro la Spagna.

Prestazioni importanti che hanno attirato l’attenzione di società altrettanto importanti. Si parla di offerte da cento milioni di euro provenienti dalla Premier League e rispedite al mittente dalla Juventus. Chiesa non si tocca, il ritornello caro ai bianconeri: ma il ‘Daily Express’ fa i nomi di quattro calciatori che potrebbero far cadere in tentazione la squadra bianconera. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, da Liverpool: in quattro per Chiesa

Il primo nome è quello di Naby Keita, centrocampista guineano che lo scorso anno, tra infortuni ed esclusioni, è stato poco impiegato da Klopp ed ora potrebbe andare via. Altro calciatore è Matip, difensore 29enne che con il ritorno di van Dijk e l’acquisto di Konate è destinato a trovare poco spazio.

C’è poi l’ex Inter Shaqiri che è alla ricerca di sistemazione ed, infine, per l’attacco il nome per ‘tentare’ la Juventus è quello di Roberto Firmino. Quattro calciatori di esperienza che potrebbero essere inseriti in una trattativa per Chiesa: l’unico però che al momento sembra essere realmente incedibile per la Juve.