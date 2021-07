Nelle prossime ore dovrebbe essere totalmente definito uno degli affari più importanti dell’intera sessione estiva di mercato

Quello in corso si tratta di un calciomercato senza dubbio particolare. Poche risorse in quasi tutta Europa, a partire da campionati in difficoltà come Serie A e soprattutto Liga. Tutti i club, anche i più importanti al mondo, sono attenti a definire prima le uscite e poi spendere in maniera comunque oculata. Tutti vogliono vendere, per questo nelle prime settimane di trattative non abbiamo assistito a grandi botti di calciomercato. Una crisi che però non sembra aver investito la Premier League e in particolare il Manchester United che continua a fare colpi. Dopo Jadon Sancho, pronto un altro arrivo dal Real Madrid.

Calciomercato, Varane al Manchester United: ultimi dettagli

Come riporta il giornalista di ‘RMC Sport’ Mohamed Mouhafsi, i Red Devils e i Blancos stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Raphael Varane. L’accordo definitivo dovrebbe arrivare nelle prossime ore. In ogni caso il difensore francese è pronto a cambiare maglia, già a breve – magari in settimana – potrebbero arrivare firme e dettagli. Il giocatore è già d’accordo con lo United, con il Real Madrid che lo ha già sostituito visto l’arrivo di Alaba a parametro zero. Sfuma quindi definitivamente il nome di Varane per gli altri club europei, tra cui la Juventus che era stata accostato nelle settimane precedenti.