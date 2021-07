Sardar Azmoun, obiettivo di calciomercato della Roma di Josè Mourinho, è nel mirino anche del Bayer Leverkusen: le ultime di Calciomercato.it sull’iraniano

La Roma è a caccia di un attaccante in questa finestra di calciomercato e fra i possibili indiziati c’è anche un profilo dall’estero: stiamo parlando di Sardar Azmoun, attaccante iraniano di proprietà dello Zenit San Pietroburgo. Il classe 1995, in scadenza di contratto con il club russo, è però nel mirino anche del Bayer Leverkusen, società tedesca.

Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club di Bundes è in forte pressing per Azmoun ed è leggermente in vantaggio, ma la Roma, e soprattutto Josè Mourinho, non sono intenzionati a mollare la presa per il forte attaccante iraniano.