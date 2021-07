Il Chelsea non molla la pista Lukaku nonostante il muro dell’Inter: il belga potrebbe rivelarsi l’acquisto “più economico’ dei Blues

Il Chelsea non molla la pista Lukaku. Il belga resta tra gli attaccanti che i Blues seguono per regalare un bomber di spessore a Tuchel. I campioni d’Europa hanno intenzione di fare un grande colpo per il reparto offensivo dove Werner potrebbe andare via. Per il tedesco si parla di Bayern Monaco, per una cessione che potrebbe garantire un tesoretto da immettere nell’assalto al grande numero 9. Gli obiettivi sono quelli noti: Erling Haaland del Borussia Dortmund e Romelu Lukaku dell’Inter, con l’aggiunta di Lewandwoski che per età non rappresenta però il profilo ideale del club londinese.

Il ‘Daily Star’ parla proprio della corsa all’attaccante da parte del Chelsea e fa le cifre: Haaland costerebbe non meno di 150 milioni di euro, mentre Lewandowski, cartellino a parte, si porterebbe dietro un ingaggio da almeno venti milioni di euro a stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, per Lukaku il Chelsea non molla

Non sarebbe low cost neanche arrivare a Lukaku che rappresenterebbe però – secondo il tabloid britannico – “l’acquisto più economico”. L’Inter potrebbe cedere davanti ad un’offerta da 120 milioni di euro, una cifra alla quale il Chelsea – considerando anche la possibile cessione di Werner – potrebbe arrivare, minando così le certezze dei nerazzurri. La volontà di Inter e Lukaku è comunque quella di continuare insieme, desiderio che potrà restare non esaudito soltanto se arrivasse una proposta irrinunciabile.