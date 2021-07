Niente Premier League, per Romelu Lukaku c’è solo l’Inter. Il bomber belga si sente apprezzato in nerazzurro e non vuole cambiare aria

Dopo l’addio di Hakimi, trasferitosi al Psg, i tifosi dell‘Inter temono un’altra cessione. Difficile capire, ad oggi, se un altro big lascerà i nerazzurri. Molto dipenderà dagli esuberi che Beppe Marotta riuscirà a piazzare.

Un nuovo sacrificio, prima della chiusura del mercato, potrebbe dunque essere inevitabile. Tra i calciatori in cima alla lista restano quelli di Barella e Lukaku: sono loro ad avere più mercato ma attenzione ad altri profili, come chiaramente quello di Lautaro Martinez. L’argentino nonostante l’ottima stagione sembra avere mercato rispetto all’estate scorsa. In Spagna, dove era più cercato, hanno puntato su altri profili.

La sensazione è che prima poi dunque possa arrivare quell’offerta a tre cifre per Lukaku. Dall’Inghilterra, però, arrivano rassicurazione per i tifosi nerazzurri in merito al futuro del belga. Daily Express sottolinea come il Chelsea lo stia cercando con forza ma il volere di Lukaku, sarebbe quello di restare ad indossare la maglia dell’Inter. Il portale britannico aggiunge inoltre, che Lukaku non è rimasto per nulla felice dell’addio di Conte ma in nerazzurro si sente apprezzato, cosa che non è accaduto in Inghilterra, sia al Manchester United che al Chelsea.