Olimpiadi, la prima medaglia italiana è l’argento di Luigi Samele nella sciabola maschile: troppo forte l’ungherese Szilagy.

Dalla scherma, arriva la prima medaglia della spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Nel torneo della specialità della sciabola maschile, è medaglia d’argento Luigi Samele, battuto un finale dall’ungherese Aron Szilagy.

Troppo forte per il foggiano il bi-campione olimpico in carica, che realizza un tris storico vincendo nettamente per 15-7. Non è riuscita la rimonta strepitosa avvenuta in semifinale con il coreano Kim, quando Samele era risalito dal 6-12 fino alla vittoria. Grande soddisfazione comunque per la scherma, da sempre fucina di medaglie per l’Italia. A breve, il medagliere azzurro si rinforzerà con un altro metallo, quello di Vito Dell’Aquila impegnato in finale nel taekwondo categoria –58kg.