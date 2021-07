Olimpiadi: sei azzurri e sette dirigenti in isolamento a Tokyo, al villaggio olimpico. Sul volo da Fiumicino anche un giornalista risultato positivo al Covid

Sei atleti e sette membri della squadra italiana in quarantena alle Olimpiadi di Tokyo. Come riportato da ‘La Repubblica’, le autorità giapponesi hanno annunciato al CONI che 13 persone sono state dichiarate “close contact” di un contagiato al Covid. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Si tratta di atleti di tuffi, pugilato e skateboard ed erano sul volo da Fiumicino a bordo del quale c’era anche un giornalista poi risultato positivo. Gli atleti possono ora allenarsi e gareggiare solo dopo un tampone molecolare.