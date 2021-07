Serie A, green pass allo stadio: capienza al 50% in zona bianca

Serie A, il governo riapre parzialmente gli stadi: il campionato inizierà con la capienza degli stadi della metà, per i vaccinati.

Si riparte: il prossimo campionato inizierà con il pubblico sugli stadi, anche se a capienza ridotta. Il governo, dopo il vertice di ieri, ha dato il via libera per l’apertura al 50% (in zona bianca) degli impianti al pubblico in possesso di ‘Green Pass’. Una decisione attesissima e che dunque farà tornare i tifosi anche in Serie A, dopo le ‘prove generali’ in finale di Coppa Italia e all’Europeo.

Sempre in zona bianca, gli impianti al chiuso potranno ospitare fino al 25% della capienza. Alzati anche i parametri in eventuali zone gialle: 2500 spettatori per gli impianti all’aperto, 1000 per gli impianti al chiuso. Non è andata a segno la richiesta della Figc e del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, di una riapertura al 75% o totale, ma è un punto di partenza.