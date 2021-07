Oggi è andata in scena un’assemblea di Lega molto importante in cui si sono analizzate alcune eventuali modifiche alla nostra Serie A

Il calcio italiano è in subbuglio, in continuo mutamento. La vittoria degli Europei ha senza dubbio dato un slancio di entusiasmo importante, ma il percorso di rivoluzione del nostro sistema va oltre il risultato meraviglioso degli Azzurri di Mancini. Da tempo si parla di tanti cambiamenti da apporre alla Serie A, alla Serie B e ai campionati minori. In primis la riduzione del numero di squadre in massima serie, oltre ovviamente allo scenario playoff e playout.

Oggi è andata in scena un’assemblea di Lega in tal senso, “convocata per iniziare un’analisi sul format del massimo campionato per le prossime stagioni. Alla riunione, che ha visto la partecipazione di tutte le venti Società, si è collegato, per un breve saluto, anche il Presidente della Figc Gabriele Gravina. Durante l’incontro la società Deloitte ha illustrato i possibili scenari evolutivi e i relativi riflessi sportivi ed economici legati a un’ipotesi di modifica del format della Serie A, temi che saranno approfonditi nel corso delle prossime settimane”. A renderlo noto è la Lega in un comunicato ufficiale.