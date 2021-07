Roma, Rui Patricio e il ‘fantasma’ di Alisson: la risposta del portoghese

Il portiere portoghese Rui Patricio, nuovo acquisto della Roma, si presenta: le sue parole in conferenza stampa tra Mourinho e l’eredità di Alisson

Il nuovo portiere della Roma Rui Patricio è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa. Il portoghese non ha nascosto di “essere orgoglioso dell’interesse della Roma per me. Tutti conoscono la grandezza del club: è bello poter lottare per conquistare gli obiettivi della squadra”.

Il portoghese dovrà fare i conti con un ruolo che a Roma, dopo Alisson, ha sempre fatto discutere: “Questo per me non è motivo di è preoccupazione, né una motivazione in più. Tutti i calciatori arrivando in un nuovo club devo fare i conti con le aspettative. Sono motivato a dare il mio contributo alla squadra”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inevitabile parlare dell’importanza di Mourinho nella sua decisione di dire sì ai giallorossi: “Quando ho accettato, è evidente che oltre all’importanza del club c’è stata anche quella dell’allenatore”.