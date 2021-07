Calciomercato, occasione Rafinha dal PSG | Duello in Serie A!

Calciomercato: l’ex Inter Rafinha è in uscita dal Paris Saint-Germain. Possibile duello in Serie A: tutti i dettagli

Dopo la faraonica campagna acquisti con gli arrivi di Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum, il PSG ha ora necessità di sfoltire la rosa e completare qualche operazione in uscita. In questo senso, tra i possibili partenti sul mercato c’è anche l’ex Inter Rafinha. Il trequartista brasiliano non è riuscito ad imporsi a Parigi e la sua avventura in Ligue 1 è già al capolinea. Per il 28enne potrebbe profilarsi anche un possibile ritorno in Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Lazio e Milan su Rafinha! I dettagli

L’ex Inter era stato già accostato al Milan per il dopo Calhanoglu. Tuttavia, come raccontato da Calciomercato.it, non si sono registrati contatti ufficiali con l’entourage del mancino del PSG. Nelle ultime ore si è però tornato a parlare anche del club rossonero. Stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, il classe 1993 è conteso dal Milan, dalla Lazio di Sarri e dall’Aston Villa. Rafinha è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 15 milioni di euro. Staremo a vedere.