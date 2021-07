Il Manchester United ha ufficializzato il colpo di mercato: il comunicato dei Red Devils e le prime parole del calciatore

Cifre ufficiali non ci sono, ma quello annunciato dal Manchester United è finora uno dei colpi più costosi dell’estate. Jadon Sancho lascia il Borussia Dortmund e si trasferisce ai Red Devils. Accordo trovato da tempo, oggi l’ufficialità: “Il Manchester United è lieto di annunciare la firma di Jadon Sancho” si legge sul comunicato. L’attaccante inglese ha firmato fino al giugno 2026, con un’opzione per un altro anno. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Manchester United, ufficiale l’acquisto di Sancho

Ovvia la gioia del giocatore: “Sarò sempre grato al Borussia per avermi dato l’opportunità di giocare in prima squadra, anche se ho sempre saputo che sarei tornato in Inghilterra un giorno. La possibilità di unirmi al Manchester United è un sogno che diventa realtà e non vedo l’ora di esibirmi in Premier League – le sue parole riportate dal sito ufficiale dello United – . Questa è una squadra giovane ed entusiasmante e so che, insieme, possiamo trasformarci in qualcosa di speciale per dare ai tifosi il successo che meritano”.