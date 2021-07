Matteo Caronni è intervenuto a CMIT TV e ha parlato del possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

"Davanti al Psg può succedere di tutto, ma non credo che Ronaldo si presenti domenica, quando è previsto il suo arrivo, per poi andare via dopo dieci giorni. Una multinazionale come lui non si muove in una settimana sola". A parlare è il giornalista Matteo Caronni, intervenuto come ospite a Calciomercato Show, trasmissione di CMIT TV.

Difficile quindi che per il giornalista Ronaldo possa andare via dalla Juventus: “Teniamo l’1%, giusto perché non bisogna mai dare nulla al 100%, soprattutto se di mezzo c’è il Psg”. Caronni ha poi parlato anche di Dybala: “Lo reputo un ottimo giocatore, ma non è mai diventato un top player. Certo perderlo a zero sarebbe una sciagura. Bisognerebbe rinnovarlo, anche se non ho visto in questi anni grandi offerte per lui. Però se non lo hai venduto prima del Covid, diventa difficile cederlo adesso. Non puoi però permetterti nella prossima stagione di rifarti tutto l’attacco, visto che Ronaldo e Dybala scadono nel 2022 e che hai Morata da riscattare”.