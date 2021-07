Le ultime di calciomercato Milan chiamano in causa uno dei giocatori più importanti della squadra allenata di Pioli. Un top club in agguato

Non solo e soltanto Kessie, il Milan deve tenere le antenne dritte anche per quanto riguarda Theo Hernandez. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Marca’, il terzino francese vuole un sostanzioso aumento dell’attuale ingaggio, circa 1,5 milioni di euro. Un ingaggio che, evidentemente, è troppo basso per il valore espresso dall’ex Real Madrid nonché rispetto alla sua importanza nella squadra di Stefano Pioli. Theo Hernandez chiede che venga ‘adeguato’ a quello dei top della rosa. In tal senso ora non c’è accordo fra le parti.

Ma la questione Hernandez non finisce all’aumento dello stipendio. Sempre il quotidiano spagnolo aggiunge che sul classe ’97 nativo di Marsiglia, in scadenza a giugno 2024, resta forte il Paris Saint-Germain, ovvero Leonardo fresco di ingaggio di un altro rossonero, per giunta a zero, cioè ‘Gigio’ Donnarumma. L’ex giocatore e dirigente del Milan attende di capire come finirà la trattativa per il rinnovo. In caso di complicazioni potrebbe sferrare l’assalto mettendo sul piatto una cifra importante. Maldini e Massara non intendono perdere Hernandez, ma chiaramente in caso di super offerta (60 milioni?) la situazione potrebbe mutare.