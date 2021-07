Lucas Leiva è intervenuto in conferenza stampa per tracciare il punto in relazione al lavoro svolto finora

Continua la preparazione della Lazio ad Auronzo di Cadore. Dopo la sessione di allenamento di questa mattina, Lucas Leiva è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione a metà percorso: “Si lavora tanto, ancora di più ora con un tecnico e idee nuove. Il nostro gruppo è sempre stato molto umile, con voglia di imparare. Penso stiamo facendo bene, ma è ancora presto per un giudizio”. Il brasiliano è apparso tra i più in forma: già a segno in amichevole, ha confermato le sue ambizioni: “Fisicamente sto bene, sono contento di svolgere il ritiro per intero dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso anno”.

Il gruppo è unito e ha riabbracciato con entusiasmo anche Luis Alberto, sopraggiunto in ritardo ad Auronzo, ma ‘perdonato’: “Sta lavorando bene come tutti, come gruppo dobbiamo aiutare i compagni se hanno bisogno di qualsiasi aiuto, ma a me sembra stia bene”.

L’ultima battuta la dedica agli obiettivi per la prossima stagione: “Troppo difficile dirlo ora, tutto è nuovo, ma prima ci adattiamo alle sue richieste, prima possiamo prendere punti importanti. La strada è quella giusta: il mio obiettivo è quello di fare una buona stagione, e giocare il più possibile”.

Marco Barbaliscia