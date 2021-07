Lazio, solidarietà a Hysaj dai tifosi | Dopo l’hashtag ecco lo striscione

Dopo l’hashtag, spunta lo striscione di solidarietà a Hysaj davanti all’Olimpico

Alcuni tifosi della Lazio mostrano vicinanza ad Elseid Hysaj dopo la bufera social scoppiata nei giorni scorsi. Il terzino albanese – primo volto nuovo della squadra di Sarri – è stato sommesso da dimostrazioni di affetto e solidarietà. Dopo l’hashtag #iostoconHysaj che ha spopolato su Twitter, alcuni tifosi biancocelesti hanno esposto questa mattina uno striscione nei pressi della ‘Curva Nord’: “Daje Hysaj“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Uno striscione non firmato, ma comunque un segnale forte da parte di alcuni supporter che fa eco alle dimostrazioni di affetto registrate ad Auronzo di Cadore. Il terzino sta disputando un’ottima preparazione in ritiro, culminata ieri con un gran gol nell’amichevole contro la Fiori Barp Mas. Un caloroso abbraccio dai compagni e tanti apprezzamenti per l’ex Napoli, sempre applaudito per la sua abnegazione.

Marco Barbaliscia